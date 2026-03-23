କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ; ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି; ମୋଟ ଆୟ ଜାଣିଲେ ତାଜୁବ ହେବେ

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏବେ ବଲିଉଡର ରାଣୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜନୀତି ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜି ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ୪୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ, ଦରମା, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ବିଷୟରେ।

ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ₹୯୦ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ₹୨୮,୭୩,୪୪,୨୩୯ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ₹୬୨,୯୨,୮୭,୦୦୦ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟାଯାଏ LPG ସିଲିଣ୍ଡର,…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ହେଉ କି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହାର…

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ୬ କିଲୋ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୫ କୋଟିହେବ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ୬୦ କିଲୋ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଅଛି , ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୫୦ ଲକ୍ଷ ହେବ।

ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରର ସଂଗ୍ରହ: କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଗୋଟିଏ BMW ୭ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ Mercedes Benz GLE SUV, ଯାହାର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟ ₹୧.୫୬ ବିଲିୟନ।

ସେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି: କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର୫୦ଟି LIC ପଲିସି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ କିଣାଯାଇଛି:୪ ଜୁନ୍ ୨୦୦୮। କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୫ ରୁ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ୩ ରୁ ୩.୫କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ: କଙ୍ଗନାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଶୟନ କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ତାଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦରମା: ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇର ପାଲି ହିଲରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମନାଲୀରେ ଏକ କାଫେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବରେ, ସେ ₹୧ ଲକ୍ଷ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟାଯାଏ LPG ସିଲିଣ୍ଡର,…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ହେଉ କି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହାର…

ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା, ଏବେ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ, ସେଠାରେ ୧୦…

