ବେଡରେ ଲୁଚିଥିଲା କିନ୍ନରଙ୍କ ଶବ, ୪ ଦିନ ହେବ ଘରେ ଶଢ଼ୁଥିଲା ମୃତଦେହ, ପୁଅରୁ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର

ବେଡରେ ଲୁଚିଥିଲା କିନ୍ନରଙ୍କ ଶବ, ୪ ଦିନ ହେବ ଘରେ ଶଢ଼ୁଥିଲା ମୃତଦେହ, ପୁଅରୁ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
କାଜଲ ମୈନପୁରୀର କିଶାନୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଧରମଙ୍ଗଦପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।
କାନପୁର: କାନପୁରର ହନୁମନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ କିନ୍ନର କାଜଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ପାଳିତ ଭାଇ ଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
କାଜଲ ମୈନପୁରୀର କିଶାନୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଧରମଙ୍ଗଦପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମାଆ ଗୁଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଜଲ ଜଣେ କିନ୍ନର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଦେବଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କାଜଲ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାନପୁରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଘରେ ଏକ କୋଠରୀ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ।
ସେ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
କାଜଲଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାରି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୁଡ୍ଡି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ। ମା’ ଗୁଡ୍ଡି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ କାଜଲଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଜଲଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ।
ଶେଷରେ ସେମାନେ ଘରମାଲିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବି ଆଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ।
ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେବଙ୍କ ମୃତଦେହ କୋଠରୀରେ ମହଲାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କାଜଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ବେଡରେ ଥିବା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା।
କୋଠରୀରେ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଇଆଡେ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା।
କାଜଲଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସିପି ଦକ୍ଷିଣ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୋଲୁ ଏବଂ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ କାଜଲଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ।
ଗୁଡ୍ଡି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋକ ଓରଫ ଗୋଲୁ ଶର୍ମା, ହେମରାଜ ଓରଫ ଅଜୟ ସବିତା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ତିନିଜଣ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ନିକଟରେ କାଜଲ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ତିନିଜଣ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି।
ପୋଲିସ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହନୁମନ୍ତ ବିହାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।’ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘେରି ରହିଛି।