5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ LLB ଛାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କଲା ସାଙ୍ଗ, ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଲା, ତାପରେ…
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କାନପୁରର ପନକି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପହରଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସି ପନକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ, ଅକ୍ଷତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାର୍କରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କାରରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଣରେ ବନ୍ଧୁକ ପୁରାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପଟେ କାରରେ ଭାରତ ସରକାର ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ STF ଦଳର ମେମ୍ବର ବୋଲି କହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷତ।
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ
ଅକ୍ଷତ ଛତ୍ରପତି ଶାହୁଜୀ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଲଏଲବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଜଣେ ଓକିଲ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପନକିର ଏଫ ବ୍ଲକରେ ରୁହନ୍ତି। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳାଇଯାଇଛି। ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି।
ସୂଚନା ପରେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଟଣାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।