ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: 42 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ-ଶତାବ୍ଦୀ ସମେତ ଅନେକ ଟ୍ରନର ରୁଟ୍ ବଦଳିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । 42 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ । ଯଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଗଙ୍ଗା ସେତୁରେ ଟ୍ରାକ ମରାମତିକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୪୨ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ “ମେଗା ବ୍ଲକ” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ୧୩ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରୁଟ ବଦଳାଯିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାନପୁର ଦେଇ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମୋରାଦାବାଦ ଦେଇ ଗତି କରିବ।
‘ଡାଉନ ଲାଇନ’ରେ ଟ୍ରାକ ମରାମତି ଯୋଗୁଁ ୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୩ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନପୁର-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେଳପଥରେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ନିକଟରେ ଏକ ମେଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳପଥର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅମିତ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୯:୩୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୦୦୪) ୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୩ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଟାୱା, ଫାଫୁଣ୍ଡ, ଆଲିଗଡ ଏବଂ କାନପୁର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ; ବଦଳରେ, ଏହା ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମୁରାଦାବାଦ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆନନ୍ଦ ବିହାର (ଦିଲ୍ଲୀ) ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 22426) ମଧ୍ୟ ଗାଜିଆବାଦ, ମୁରାଦାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦେଇ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ, 8 ଏପ୍ରିଲ, 15, 22 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଏବଂ 6 ମେ ରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ କାନପୁର ଦେଇ ଏହାର ନିୟମିତ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯିବ(Cancelled Trains): ମରାମତି ସମୟରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ ରୁଟରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ:
ଝାନ୍ସୀ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଝାନ୍ସୀ ମେମୁ: (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 64701/64702)
କାନପୁର-ରାୟବରେଲି-କାନପୁର ପାସେଞ୍ଜର: (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 54153/54154)
ପ୍ରୟାଗରାଜ-କାନପୁର-ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାସେଞ୍ଜର: (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 54101/54102)
ସୀତାପୁର-କାନପୁର-ସୀତାପୁର ପାସେଞ୍ଜର: (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 54325/54326)
କାନପୁର-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମେମୁ: (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 64212/64203/64214)
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ(Diverted Trains): କାନପୁର-ଉନ୍ନାଉ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ:
ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ନୂତନ ଦିଲ୍ଲୀ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ (୧୨୦୦୪)
କ୍ଲୋନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍: ବରୌନି-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (୦୨୫୬୩) ଏବଂ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (୦୨୪୨୩)
ଗୋରଖପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ପନଭେଲ୍-ଗୋରଖପୁର (୧୫୦୬୫), ଓଖା-ଗୋରଖପୁର (୧୫୦୪୫), ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର-ଗୋରଖପୁର (୧୨୫୯୧)
କୋଟା-ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୩୨୩୭), ଏଲଟିଟି-ପ୍ରତାପଗଡ଼ (୧୨୧୪୩), ଏବଂ ଭୋପାଳ-ପ୍ରତାପଗଡ଼ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୧୨୧୮୩)
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ: ଯେହେତୁ ଏହି ବ୍ଲକ 42 ଦିନ ପାଇଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବହନର ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଭ୍ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।