ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ , ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଶୁଣିଲେ ଡରିଯିବେ …
ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା, ୪ ଦିନରେ ୨୦୦ କୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ୫ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗେ, “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର୧ ” ଏହାର ବଜେଟ୍ ରିକଭରୀ କରିସାରିଛି। ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସଭିଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ।
ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର। ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଚାରି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରୁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପରେ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବଳ ଚାରି ଦିନରେ ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି।
ଯଦିଓ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “କାନ୍ତାରା” କେବଳ କନ୍ନଡ ସିନେମା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ଖୁବ ଭଲ ଆୟ କରିଥିଲା। ଏଥର, ଟାର୍ଗେଟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଥିଲା। ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆଉ ଏକ ପର୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଚାରି ଦିନରେ କାନ୍ତାରାର ଆୟ :
“କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧” ପ୍ରଥମ ଚାରି ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଆୟ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଛି, ତାହା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ “ସନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ”କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି।
ଏବେ, SACNILC ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରବିବାର ଫିଲ୍ମଟି ୬୧.୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷ କମ୍। ପ୍ରକୃତରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ୬୧.୮୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ କମ ଆୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଥିଲା,ଯେଉଁଦିନ ଏହା ୪୫.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ତଥାପି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୫କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ମୋଟ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ୨୨୩.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଚାରି ଦିନରେ ୫ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି:
“କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧”ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ୧୦୦କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିସାରିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ୧୫୦କୋଟି ଏବଂ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨୦୦କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ଚାରି ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂତନ କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।