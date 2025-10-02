(Video) ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ହିରୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ…. କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର-୧ କୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଢେରସାରା ଭଲପାଇବା
ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ଦେଖି ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଗତି ଶେଟ୍ଟୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଗତିଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ରିଷଭ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଗତିଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ “କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1″କୁ ଥିଏଟରକୁ ଓଲ୍ହାଇ ସାରିଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ନିକଟରେ, ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
“କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1” ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ଦେଖି ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଗତି ଶେଟ୍ଟୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଗତିଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ରିଷଭ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଗତିଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ
ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରିଷଭ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଗତି ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ରିଷଭଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ରିଷଭ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ହେଉଛି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରାର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱିଲ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ରିଷଭଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଜୟରାମ ଏବଂ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍କର
ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ସହିତ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଟକ୍କର ଯୋଗୁଁ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧ ବରୁଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି।
View this post on Instagram