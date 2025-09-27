Kapil Sharma News : ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ସହ ମାଗିଥିଲେ ୧କୋଟି ଟଙ୍କା ; ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

ମୁମ୍ବାଇ: ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।
ଏହି ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଆଣିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧମକ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ନିକଟରେ, କାନାଡାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।