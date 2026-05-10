ବନାରସର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିପାରିନଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ

By Jyotirmayee Das

Kashi Temple: ମହାଦେବଙ୍କ ନଗରୀ କାଶୀର ପ୍ରତିଟି କଣିକାରେ ଶିବ ବିରାଜମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ସହରରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଇତିହାସକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କର୍ଦ୍ଦମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏହାକୁ କାଶୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବନ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା।

ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି

ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଙ୍କା ବିଜୟ ଏବଂ ରାବଣ ବଧ ପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଋଷି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ

କାଶୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର କନ୍ଦୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି କର୍ଦ୍ଦମ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ କର୍ଦ୍ଦମେଶ୍ୱର ହୋଇଛି। କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଯାତ୍ରାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ।

ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ ନିଦର୍ଶନ

ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନାଗର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ୬ଷ୍ଠ ଏବଂ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଦେବଦେବୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗଳାର ରାଣୀ ଭବାନୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ।

କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ?

ବାରାଣସୀ ସହରରୁ ଅଟୋ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାରାଣସୀ ଜଙ୍କସନ କିମ୍ବା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ।

