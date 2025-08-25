ୟେ କେମିତିକା ପ୍ରେମ…ଲର୍ଜରେ ଝଗଡା ପରେ ପ୍ରେମିକା ମୁହଁରେ ପୁରାଇଦେଲା ବାଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲା ପ୍ରେମିକ
ଅବୈଧ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରେମିକର ମୃତ୍ୟୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଇସୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭେରିଆ ଗାଁର ଏକ ଲଜ୍ରେ ପ୍ରେମିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାଇଯାଇଛି । ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ମାମଲା କଣ- ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରକ୍ଷିତା କେରଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧରାଜୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ଉଭୟ ଏକ ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷିତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଉଡର ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ମହିଳା ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରେମିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।