କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଲିଛି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ଦେବେ ଇସ୍ତଫା
Siddaramaiah Resignation: ପଦ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । କିଏ ହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ଯେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଏକ ମାରାଥନ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର (୨୮ ମେ) ସକାଳ ୧୧ ଟାରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁବାର ୨୮ ମେ’ରେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ମାରାଥନ୍ ବୈଠକରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନକରି ସହଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି।
ଆଜି ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧାୟକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉଭୟ ନେତା ଅଢ଼େଇ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଏକ ଫର୍ମୁଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ପୁଣି ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲାଗୁଛି ଯେ ପାର୍ଟି ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ବଳାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି।