ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଧରିପାରିବେନି ମୋବାଇଲ୍, ଦେଖିଲେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

Mobile Use Ban: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଣିକି ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏବେ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍‌ ଓ କଲେଜ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମୈୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆ ଆସକ୍ତି ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ମୋବାଇଲ୍‌ ଓ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ବ୍ୟବହାର ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ର ଭୁଲ ସଙ୍ଗତ ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଗକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାବୁଛି। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ବୟସ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସରକାରର ମତ ହେଉଛି ଯଦି ଛୋଟ ବୟସର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍‌ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ାପଢି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଏହା ଉପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷାବିଦ୍‌, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମତ ନେବେ।

ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ, ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଚାଲୁ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

 

