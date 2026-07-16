ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପୁଅ ଗୁରୁତର: ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ
ଡାକ୍ତର କିରଣ ହୋନାନ୍ନାଭାରଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ପୋଲିସ୍ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟିଲା, ତାହାର ପୂର୍ବାପର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ : କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧାରୱାଡ଼ରେ ଚିରାୟୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର କିରଣ ହୋନାନ୍ନାଭାରଙ୍କୁ ନିଜ ଫ୍ଲାଟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ମହଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ ଘରେ କେବଳ ଡାକ୍ତର କିରଣ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ (ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା) ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଓ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର କିରଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଡାକ୍ତର କିରଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିସିଟିଭି ସୁରକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ହତ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସଦାଶିବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।