ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ! ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିରିୟଡ ଲିଭ୍, ନେବେ 12 ଦିନ ଛୁଟି
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଲିସି ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ରୁ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପେଡ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଅଲ(ମାସିକ ଧର୍ମ) ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ମୋଟ ୧୨ ଟି ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବ ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଏହି ଛୁଟିର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଛୁଟି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ଛୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ସହିତ ମିଶାଇ ହେବ ନାହିଁ।
ଆବେଦନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ବାଙ୍ଗାଲୋର ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ଆବେଦନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ମାସିକ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଅଲ ଲିଭରେ ପଲିସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟର ୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଚୁଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ:
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଏହି ଛୁଟିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ସହିତ ମିଶାଇ ହେବ ନାହିଁ।
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟିର ପୃଥକ ରେକର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।