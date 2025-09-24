ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ Xକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଯାଚିକା, କହଲେ “ଆମେରିକା କାନୁନ୍ ଏଠି ଚଳିବନି”
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X କୁ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଝଟକା । ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2025), କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟେକଡାଉନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି Xଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ”।
କମ୍ପାନୀ Xଙ୍କ ଟେକଡାଉନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର Xଙ୍କୁ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। X କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେକଡାଉନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଜବାବରେ, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଧାରା 19(2) କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମତାମତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ । ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅଣନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
“ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ”
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍. ନାଗପ୍ରସନ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, “ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ କେବେବି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।”