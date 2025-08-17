ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କାଳ…ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ 9 ଥର ଛୁରୀ ଭୁସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜି ନହେବାରୁ 9 ଥର ଛୁରୀ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରେ ସମାନ ଛୁରୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ସୂତାର ଏବଂ ରେଶମା ତିରାଭିରା। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବୟସ 31 ଏବଂ ରେଶମାଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ।
ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା- ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ରେଶମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଜିଲ୍ଲାର ଖାନପୁର ତାଲୁକର ବିଡ଼ି ଗାଁର କୁହାଯାଉଛି । ରେଶମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଭୟ ବିଡ଼ି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ରେଶମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ରେଶମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ରେଶମାଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାମା ତାଙ୍କ ବିବାହ ସେହି ଗାଁର ଶିବାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲା –ଏହି ସମୟରେ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ । ରେଶମାର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁଖଦ ଜୀବନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ । ଯଦିଓ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ରେଶମା ବିବାହ ପରେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ମାସରେ ଶିବାନନ୍ଦ ରେଶମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ରେଶମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ନନ୍ଦଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବୟାନ ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ରେଶମା ଆନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ରେଶମାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରେଶମା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହା ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଶିବାନନ୍ଦ ଘରେ ନଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ରେଶମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ । ଏପରି କିଛିଦିନ ପରେ ଯୁବକଜଣକ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।