ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମାରିବାର ଧମକ, Video ସେୟାର କରି ଏପରି କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି । ଏହି ଭିଡିଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦାଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି …

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ । ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ହଲାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା ୫୦୫ (୧), ୨୫ (୧) (ବି) ଏବଂ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୟାଦଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି :-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଧମକ ପାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଏନଆଇଏ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଇମେଲରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Karnataka | An FIR has been registered against Mohammed Rasool Kaddare at Yadgiri’s Surpur police station. He shared a video on social media where he threatened to kill PM Modi if the Congress government came to power at the Centre. FIR has been registered under section…

