କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ୟୁଲରର ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ସୋମବାର ଦିନ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରେଭାନ୍ନାଙ୍କୁ କିଡନାପ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି । ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡରେ ଜାମିନ ପାଇଥିବା ରେଭାନ୍ନା ଆଜି ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ।

ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନା ୪ ମେ ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ, ସେ ଜାମିନ ସମୟରେ ଏସଆଇଟି ଟିମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କିଡନାପ ମାମଲାରେ ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘରେ ୬ ବର୍ଷ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଜବରନ ବିଧାୟକ ରେଭାନ୍ନାଙ୍କ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇନେଇଥିଲେ । ୫ ମେ ରେ ପୀଡିତ ମହିଳା ରେଭାନ୍ନାଙ୍କ ଘରୁ ୪୦ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଏଚଡି ରେଭାନ୍ନାଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କର ଅଟେ ।

