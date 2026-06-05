କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ, ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି କ୍ଷମତାର ଡୋରି
ଡିକେ ଶିବକୁମାର ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାରମୈୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି
Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଲଢ଼େଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଉପରୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଷମତାରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ରହିଛି।
ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ଦବଦବା
ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଗଠନରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଶିବକୁମାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସିଏମ୍ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସରକାରରେ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି (CWC) ରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ରହଣି ଜାରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ବଳ ଦେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ନିକଟତର
ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୨ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ବିଧାୟକ। ଶିବକୁମାର ସରକାରରେ ଏକାଧିକ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଏକମାତ୍ର ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏବେ ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
‘ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ୨ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ଯାହା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା ଓ ଶିବକୁମାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ନେତାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ଅଟନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଶିବକୁମାର ଜୁନ୍ ୩ ରେ ଶପଥ ନେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜୁନ୍ ୨ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ମାନଅଭିମାନ ଓ ହଟହଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା ଏବଂ ଡି.କେ.ଏସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ।