କ୍ଲାସରେ ସାର କହିଲେ I love you, ଛାତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇ ଜୋତାରେ ପିଟିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଟୁମକୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ (SSMC)ରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କଲେଜ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।

ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଫେସର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅବଦୁଲ, କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି, “ମୁଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି… ଏବଂ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବି।” ସେ ଝିଅଟିକୁ “ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ” କହି ଶେଷରେ କହିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ପୋଡିୟମରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍‌ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ କହିଲେ। ମୁହାଁମୁହିଁ ସମୟରେ, ପ୍ରଫେସର ଦାବି କଲେ ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅନି କି ‘?” ପ୍ରଫେସର ଛାତ୍ରୀଟିକୁ ଜେରା କଲେ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା “ମୁଁ କେବେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି?”

ପ୍ରଫେସର ଉତ୍ତର ଦେଲେ “ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି,” ।

ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲା, ସେ “ମୁଁ କାଲି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି” କହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କଲେ। ଝିଅଟି କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା।

ପ୍ରଫେସର କହିଲେ, “ଠିକ୍ ଅଛି,” ଆଉ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଚପଲରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସାରା ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ କାର ପାଖରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇ, ପ୍ରଫେସର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 26,024