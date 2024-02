କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ସୟଦ ନସିର ହୁସେନଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ, ‘ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ ନାରା ଲଗାଇଲେ ସମର୍ଥକ (Watch Video)

ବେଙ୍ଗାଲୁର: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୟଦ ନସିର ହୁସେନଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଧାନ ସୌଧରେ ‘ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Pro Pakistan slogans raised after winning Rajyasabha election by Congress MP Naseer Hussain in Karnataka Vidhanasouda.

Where are we heading? @INCIndia@INCKarnataka shame on you… #Congress #RSPolls

# pic.twitter.com/cVypHuLXaN

— Abhi N T (@Abhishek_N_Teli) February 27, 2024