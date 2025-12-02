ଚୁପ୍ କରି ଆସିଲେ; ଟ୍ରଲିରେ ଲଦି ATM ମେସିନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, CCTV କନେକ୍ସନ କାଟି ପୋଲିସକୁ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ କଲେ…
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚୋରି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାଙ୍ଘାତିକ ଚୋରର ଭୟଙ୍କର କାରନାମା। ରାତାରାତି ଉଠାଇନେଲା ATM ମେସିନ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଭିଡିଓ। ପୋଲିସ ବି କାବା।
ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରଲି ପରେ ଗାଡିରେ ଉଠାଇନେଲେ ପୁରା ATM। ମେସିନରେ ଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାଭି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଏଟିଏମ ମେସିନ ରାତାରାତି ଗାଏବ କରିଦେଲେ ଚୋର।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-48 ନିକଟରେ ଏହି ଏଟିଏମ ଥିଲା। ସିସିଟିଭିରୁ କନେକ୍ସନ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଚୋର ଏହାରି ଭିତରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା।
ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ ମେସିନ ବାହାର କରି ଚୋରମାନେ କିଛି ଦୁରକୁ ଏକ ଟ୍ରଲି ସାହାର୍ଯ୍ଯରେ ନେଇଥିଲେ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗାଡିରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମେସିନ।
ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା: ବେଲାଗାଭିରେ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏଟିଏମ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋରମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ କନେକ୍ସନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସିସିଟିଭି ଡିଭିଆର ଚୋରମାନେ କନେକ୍ସନ କାଟିବା ଭିତରେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ରେକର୍ଡ କରିନେଇଥିଲା।
ବେଲାଗାଭିର ହୋସା ଭେଣ୍ଟାମୁରି ଗାଁରେ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ଖବର ପାଇବା ପରେ, ନିକଟରେ ଥିବା କାକାତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଏଟିଏମ୍ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଜିଲ୍ଲାର ଏକ SBI ATM ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୋରି ଘଟିଥିଲା।