ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ୭ ହଜାର କଲେଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ HIV ପଜିଟିଭ୍, କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାର
ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି HIV ସଂକ୍ରମଣ, କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ HIV ଯାଞ୍ଚ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର HIV ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କାଉନ୍ସେଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତେବେ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର HIV ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ବିନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ HIV ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ବି ଚାପ ପକାଯିବ ନାହିଁ।
KSAPS ର ସୁପାରିଶ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡ୍ସ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସୋସାଇଟି’ (KSAPS) ର ସୁପାରିଶ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୈୟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (VTU) ଏବଂ କଲେଜିଏଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏକୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
HIV ମାମଲାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (NACO) ର ‘Status of National AIDS & STD Response 2024 (Sankalak)’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୬୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ HIV ସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨.୦୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ‘ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି’ (ART) ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୫୪,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ବି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଅଟନ୍ତି।
HIV ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି: KSAPS ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ଏହି ବୟସବର୍ଗରେ ୪୪,୫୦୦ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୬,୬୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର କଲେଜ ପରିସରରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାଉନ୍ସେଲିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଲଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର HIV ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ HIV ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମୟ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଇବା।