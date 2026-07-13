ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର
ସରକାରୀ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୧୨ ଟଙ୍କାର ଏକ ଟିକଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥିବାରୁ ପକେଟରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାର କରି କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ
ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତାହା ପୁଣି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏପରି ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଛି। ସରକାରୀ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ମାକ୍ସ ବାନ୍ଧି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବନିଯୁକ୍ତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଇରଥି ସୁରେଶ ଶନିବାର ରାତିରେ ହେବ୍ବାଲରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମହାନଗର ପରିବହନ ନିଗମ(ବିଏମ୍ଟିସି) ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲେ। ମୁହଁରେ ମାକ୍ସ ବାନ୍ଧି ଥିବାରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ବସରେ ବସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ କହିଥିଲେ ନାଗଶେଟ୍ଟିହାଲିରେ ଓହ୍ଲାଇବି, ମୋତେ ୨ଟି ଟିକଟ ଦେବେ।
ସରକାରୀ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୧୨ ଟଙ୍କାର ଏକ ଟିକଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥିବାରୁ ପକେଟରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାର କରି କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଖୁଚୁରା ୧୨ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ କ୍ୟାଶ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଠିକ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ନକରି ସୁରେଶ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବିଏମ୍ଟିସି ପରିଚାଳନା କମିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବିଏମ୍ଟିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଏମ୍ଟିସି ବସକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଦେଖାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ‘ଫନ ୱାର୍ଲ୍ଡ’ ବସ ଷ୍ଟପ ଅତିକ୍ରମ କରି ବସର ଗତି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ସ୍ଥଳରେ ବସ ନଅଟକାଇବା ଅପରାଧରେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁସ୍ତାକ ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଏମ୍ଟିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗଶେଟ୍ଟିହାଲିରୁ କିଛି ବାଟ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ମିଟର ୩୦ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ଜଣକ ୩୬ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଚାଳକ ଜଣକ ଦାବି କରିଥିଲେ, ମିଟରର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସୁରେଶ ଶେଷରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସହରର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ନେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଥିଲା।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୦ରୁ ରାତି ୯ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଜୟମହଲ, ଟିଭି ଟାୱାର, ଆର.ଟି ନଗର, ସିବିଆଇ ରୋଡ୍, ହେବ୍ବାଲ, ମାନ୍ୟତା ଟେକ ପାର୍କ, ନାଗାୱାରା, ହେନ୍ନୁର, ହେନ୍ନୁର ବାନ୍ଦେ, ବାଇରଥି ବାନ୍ଦେ ଓ ଗେଦ୍ଦାଲାହାଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ଆକଳନ କରିଥିଲେ।