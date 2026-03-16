ରାଜସ୍ଥାନର ଅଜବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ମୂଷାଙ୍କ ଅଇଁଠା ପ୍ରସାଦ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମୂଷା

By Jyotirmayee Das

Karni Mata Temple: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୂଷାକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଷଙ୍କ ବାହନ ଭାବେ ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ମୂଷା ଦେଖାଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପୋଷାକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷାକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ ଓ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Numerology: ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ…

ରସଗୋଲା ନେଲା ଜୀବନ, ଖାଇବା ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଗଲେ…

ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଣୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମୂଷା ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇନାହାନ୍ତି।

ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା, ଏତେ ମୂଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ମୂଷାମାନେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ, ମୂଷାମାନଙ୍କ ଅଇଁଠା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି।

କରଣୀ ମାତାଙ୍କ ପୌରାଣିକ କଥା

ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଲେ କରଣୀ ମାତା । ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅବତାର ଭାବେ ମନେ କରନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ୧୩୮୭ ମସିହାରେ କରଣୀ ମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ନାମ ଥିଲା ରିଘୁ ବାଇ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ସେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଥିବା କୁହାଯାଏ।

କାହିଁକି ମୂଷାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ?

ଲୋକମତ ଅନୁସାରେ କରଣୀ ମାତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମା କରଣୀ ଯମଦେବଙ୍କୁ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯମରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୂଷା ରୂପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।

ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କରଣୀ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ମନାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

Numerology: ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ…

ରସଗୋଲା ନେଲା ଜୀବନ, ଖାଇବା ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଗଲେ…

LPG ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ…

ମହାଭାରତରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କେବଳ…

1 of 25,599