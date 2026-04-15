ନାଗରାଜ୍ ଚରିତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ, ଲୁକ୍ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଲେଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ ‘ନାଗଜିଲା’
Kartik Aaryan: ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଧାରା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଆକ୍ସନରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଫିଲ୍ମ ‘ନାଗଜିଲା’ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା କମେଡି ଏବଂ ସାହସିକତାର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।
ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥାର ଉପାଦାନ ସହିତ ସାପର ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ‘ନାଗଜିଲା’ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୭ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୪, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସହିତ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୃଗଦୀପ ସିଂହ ଲାମ୍ବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ‘ଫୁକ୍ରେ’ ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ‘ନାଗଜିଲା’ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥାରୁ ପ୍ରେରିତ । ବିଶେଷକରି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ଏହି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦୁନିଆକୁ ପରିବହନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଛରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳରେ କରଣ ଜୋହର, ମହାବୀର ଜୈନ, ଆଦର ପୁନୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି।
କାର୍ତିକ ପ୍ରଥମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାରିପାଖରେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସଫଳତାର ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। କ୍ୟାପସନରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ, ‘ନାଗ’ ର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ‘ନାଗଜିଲା’ ନାଗ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ମଜା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି!”