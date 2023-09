୧୦ ହଜାର ମିଟର ରେସରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ପଦକ: କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଗୁଲବୀର ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ରେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଉଭୟ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତରୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ୨୮:୧୫:୩୮ ସମୟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ଗୁଲବୀର ୨୮:୧୭:୨୧ ସମୟ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଏହି ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଦକ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କିରଣ ବାଲିଆନ ମହିଳା ସଟ ପୁଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।

Kartik Kumar and Gulveer Singh win silver and bronze medals for India in men’s 10000m race

