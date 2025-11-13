ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କାଶ୍ମୀରର ଡ଼ାକ୍ତର ଉମର ହିଁ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ, DNA ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍
ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛର ରହସ୍ୟ ଶେଷରେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବି, ଯିଏ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନର କାଚ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଉମରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଘଟଣାର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧଳା ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର କିଣିଥିଲେ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କାର ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁଲୱାମାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାର DNA ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲର ଖୁଲାସା:
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉମର ଫରିଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୯ ରୁ ୧୦ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ରୁ ୬ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଫରିଦାବାଦରୁ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ:
ବିସ୍ଫୋରଣର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ, ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଗୋଦାମରୁ ୨୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରିଥିଲା।
ଡାକ୍ତର ଉମର ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଧାଉଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ:
ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଫରିଦାବାଦରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଶାହିଦ ଭାରତରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ମହିଳା ଶାଖା ଜମାତ-ଉଲ-ମୋମିନିନର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଜାମୁଲ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି କର୍ମୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ତିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୌଲବୀ ଇରଫାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ତୁର୍କୀ କନେକ୍ସନ:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉମର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଉଭୟ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଏ, ଯାହା ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ
ଟଳିଗଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ:
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳବାଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ଜୈଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଉମର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରି ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଥିଲା।
ଓମାରଙ୍କ ପରିବାର କ’ଣ କହିଲେ:
କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର କୋଇଲ ଗାଁର ଉମରଙ୍କ ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଥିଲେ।
ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବହି ପଢିବାରେ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରୁନଥିଲେ…” ତଥାପି, ପୋଲିସ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ଏବଂ ସୁନେହରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ମସଜିଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ମସଜିଦ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାର ପାର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ସତର୍କ:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାଡ୍ (ATS) ସମେତ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।