କାଶ୍ମୀରୀ ଦମ୍ ଆଳୁ ରେସିପି: ଥରେ ଖାଇଲେ ବାର ବାର ଖାଇବାକୁ କରିବେ ଇଚ୍ଛା
ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାଶ୍ମୀରୀ ଦମ୍ ଆଳୁ, ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଦମ୍ ଆଳୁ । ଏହି ରେସିପିଟି ସେଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣାଳୀ: ୮ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ୨ରୁ ୩ଟି ସିଟି ଦେଇ ସିଝାନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆଳୁ ନ ଫାଟେ । ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡାଇବା ପରେ, କଣ୍ଟା ଚାମଚ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳୁରେ ଛିଦ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଆଳୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାନରେ ୨ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ଭାଜନ୍ତୁ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ: ମସଲା ପାଇଁ ୨ଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଆଜ, ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ, ୮ରୁ ୧୦ଟି ରଶୁଣ କୋଲା, ୧୦-୧୨ଟି କାଜୁ, ୨ଟି ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି, ୨ଟି ତେଜପତ୍ର, ୫ରୁ ୬ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ୧ଟି ଚକ୍ର ଫୁଲ (ଷ୍ଟାର ଏନିସ)କୁ ଆଳୁ ଭାଜିବା ପରେ ବଂଚିଥିବା ତେଲରେ ଭାଜନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରେ ଭଲଭାବେ ବାଟିଦିଅନ୍ତୁୁ ।
ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଢେଇରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ବଟାଯାଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାନ୍ତୁ । ମନେରଖନ୍ତୁ ବଟାଯାଇଥିବା ମସଲାକୁ ଏକ ବଡ଼ଛଣାରେ ଛାଣିବା ପରେ କଷାନ୍ତୁ ।
ସେଫ୍ ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ପାନ ମଧୁରୀ ପାଉଡର ପକାଇ ପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମସଲା କଷା ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ୧ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧନିଆ ପାଉଡର ମିଶାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ ।
ଫ୍ଲେବର ପାଇଁ ୧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ବା ସବଜି ମସଲା ପକାନ୍ତୁ । କ୍ରିମି ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାଦର ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ ।
ଏହା ଫୁଟିଆସିବା ପରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ କଷାନ୍ତୁ । ଶେଷରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଥାଳିରେ ପରସନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରି ଦମ୍ ଆଳୁ ।