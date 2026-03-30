ISI ଇଶାରାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାରତ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ! ଗିରଫ ହେଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ; ଥରିଲାଣି ଲଶ୍କର…
ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦ ଗିରଫ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ପୋଷ୍ଟର ମାମଲାରେ ସଦ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଡ୍ୟୁଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଶବ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦ ଲୋନକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଲୋନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡ୍ୟୁଲ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ପୋଷ୍ଟର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ସଂଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ISI ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାଂଲାଦେଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁରହାନ ୱାନି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରରେ ନିହତ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ୱାନିଙ୍କୁ ମହିମାଗାନ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ “ଭାରତ, ଗଣହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ମୁକ୍ତ କର” ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜନପଥ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମର୍ଥକ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପୋଷ୍ଟର ମିଳିଥିଲା।
ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ, ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ମାମଲାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।