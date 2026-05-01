ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଛକ

କଶ୍ମୀର: ଆମେରିକା- ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଆୟାତୁଲ୍ଳା ଖାମେନେଇ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏକ ଛକ। ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ‘ଖାମେନେଇ ଛକ’। ଏହି ନାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଲୋକେ ରଖିଥିବା ଜରାପଡ଼ିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରରେ ବଡ଼ଗାମ ଓ ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଲମୁଭା ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଖାମେନେଇ ଛକ’ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ରହିଛି।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ଇରାନ୍ର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଇରାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହିି ସମୟରେ କଶ୍ମୀର ଲେହ ଓ ଲଦାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସୁନା ଓ ରୁପ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ପ୍ରତି କଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରେମ ଦେଖି ସାରା ଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଥିଲା।