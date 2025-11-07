Katrina-Vicky: 42 ବର୍ଷରେ ମାଁ ହେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ଭିକି

କ୍ୟାଟ୍ରିନ-ଭିକିଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ।

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ପାୱାର କପଲ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଳଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ। ଉଭୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଆସିଗଲା। ପିତାମାତା ହେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଳ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି

ଭିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଔପଚାରିକତା ବିନା ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ବଡ଼ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ।

