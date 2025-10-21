ଛି ଛି ଲଜ୍ୟା …ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସହ କରିଲା…ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କାଟିଦେଲା ବେକ
ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ଭାଇ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରିବାର
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ:ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୌଶାମ୍ବୀ ଜିଲ୍ଲାର ସରାଇ ଆକିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ(ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ) ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ନିଷ୍ଠୁରତା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅପମାନ ଭୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ପିଲାଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଝିଅଟିର ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା:ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମାସ ମାସ ଧରି ନିର୍ମମ ବଳାତ୍କାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲେ। ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପରିବାର ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଝିଅର ବାପାମାଆ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲାକୁ ଟ୍ୟୁମର ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା:ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ସରାଇ ଆକିଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଭାସୁଛି। ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି:ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଏହି ନୃଶଂସ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନ ନାମରେ ସେମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି:ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ – ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ (ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୁକ୍ତ), ଝିଅର ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ -ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦଳ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହେପାଜତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।