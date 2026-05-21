ହାତକୁ ଦି’ ହାତ ହେବେ ଆଇପିଏଲର ମିଷ୍ଟ୍ରୀ ଗର୍ଲ କାବ୍ୟା!
ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ କାବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ତାମିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାତକୁ ଦି’ ହାତ ହେବେ କି ଆଇପିଏଲର ମିଷ୍ଟ୍ରୀ ଗର୍ଲ କାବ୍ୟା ମାରାନ? ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି।
ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ କୁଆଡେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଇଓ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହେବ। ପ୍ରାୟ ୧ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ କାବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ତାମିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି, ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲୋ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡେଟ୍ସରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲସ୍ ଭେଗାସରେ ଏକାଠି ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଦୃଢ଼ତା ଦେଉଛି। ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏହାଛଡ଼ା କାବ୍ୟାଙ୍କ ପିତା କଳାନିଧି ମାରନଙ୍କ ମିଡିଆ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।