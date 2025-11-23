ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି କେଦାରନାଥ ଘାଟି, ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଚଟାଣରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକୃତି

ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି କେଦାରନାଥ ଘାଟି

By Jyotirmayee Das

Kedarnath Ghati: ୨୦୧୩ ମସିହାରେ କେଦାରନାଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ପଥର ହିଁ ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଚମତ୍କାରିତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଛବି । ଯାହା ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦୂରରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଆକୃତି ପରି ମନେହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(video) ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ୍ ର ଭୟଙ୍କର…

(video)ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦେଲା ବିଶାଳକାୟ…

ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ସଂକଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। କିଛି ପଥରରେ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଆକୃତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଋଷି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରି ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ।

ଏତେ ବଡ଼ ଆକୃତି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର କଳା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି।

ଏହି କେଦାରନାଥ ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କେଦାରନାଥକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ।

ଏହି ଗଠନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଥର ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି। ସଂଯୋଗ ହେଉ କି ଚମତ୍କାର, କେଦାରନାଥର ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

(video) ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ୍ ର ଭୟଙ୍କର…

(video)ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦେଲା ବିଶାଳକାୟ…

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ…

କ’ଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ,…

1 of 28,969