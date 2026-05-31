ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼; ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼; ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଲା ରୌଦ୍ର ରୂପ। ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି) କେଦାରନାଥ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥଳ (ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ)ରେ ଅଟକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ସ୍ବାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହରହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି।
ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ସହ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୋଲିସ, ଡିଡିଆରଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।