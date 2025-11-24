Vastu Tips: ଘରର ଚାରି ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ, ଖୋଲିଯିବ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ବାର; ରହିବନି କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ୍
Vastu Tips: ଘରେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିପାରିବ। ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରି ଦିଗ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନ ରହୁ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଉତ୍ତର ଦିଗ – ଏହି ଦିଗକୁ କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ସିନ୍ଦୁକ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ – ଭଗବାନ ଯମଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିଗରେ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି କଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖେ।
ପୂର୍ବ ଦିଗ – ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗର ଅଧିପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ରୂପା ମାଛ କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ରଖିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରହେ, ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଆସେ।
ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ – ଏହି ଦିଗ ଭଗବାନ ବରୁଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଦ୍ଦା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ। ଆପଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ।