ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଯାଏ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ପୂଜା, ଆରତୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ।
ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ହେଲେ, ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପାଇବା ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏହାକୁ ଘରେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପୂଜାସ୍ଥଳ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
ଶଙ୍ଖକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପରେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଇଳା କିମ୍ବା ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଶଙ୍ଖକୁ କେବେବି ସିଧା ଭୂମିରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପୂଜା ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଏକ ସଫା କପଡା କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିମ୍ବା ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶଙ୍ଖର ମୁଖ ସର୍ବଦା ଉପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରହେ।
ଘରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ଶଙ୍ଖ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ।