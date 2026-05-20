ନରୱେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’ କହି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନରୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗର୍ବର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓସଲୋରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରମିଆଗଞ୍ଜର ନୀଳିମା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ କୌସ୍ତୁଭ ସାମଲ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଓସଲୋ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓସଲୋରେ ରହୁଥିବା କୌସ୍ତୁଭ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନରୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଓସଲୋରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କୌସ୍ତୁଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାଇନାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କୌସ୍ତୁଭ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସାଇନା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କୌସ୍ତୁଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅଭିବାଦନ ବଦଳରେ “ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ” କହି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ବା ବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ।”

ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ, ନବସୃଜନ (ଇନୋଭେସନ), ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ନରୱେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

