ଅନଶନ ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲା: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି
ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ କାମରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଫିସରେ ବଚସା ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଖିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲୀ ଓଝା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ (BDO) ଏବଂ ଆଇଆଇସି (IIC)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜି (Lower PMG) ଠାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା କହି ସରପଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନଶନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ କାମରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବଚସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ବିଡିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ନିଜ ଗିରଫଦାରିର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।