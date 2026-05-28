ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୧୬ ଛାତ୍ରୀ, ୭୪ ଗୁରୁତର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ
School Hostel Fire: ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ୍ । ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କେନ୍ୟାର ନକୁରୁ କାଉଣ୍ଟିସ୍ଥିତ ଗିଲଗିଲ୍ର ‘ଉତୁମିଶି ଗାର୍ଲ୍ସ ଏକାଡେମୀ’ (Utumishi Girls Academy) ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ଭୋର ୩:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୪ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ଭୋର ସମୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
କେନ୍ୟା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ୍ ପରିସରକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛି।
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଆରମ୍ଭରୁ ୧୦ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାଉନସେଲିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିୟୋଜିତ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ୟାର ‘ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍’ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନସିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଟୋଙ୍କ ଗଭୀର ଶୋକ
କେନ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱିଲିୟମ୍ ରୁଟୋ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆହତମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।