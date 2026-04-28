‘ଶବ ନିଅ ତା ଟଙ୍କା ଦିଅ’…ଜମା ରାଶି ଦେବାକୁ ମନା କଲା ବ୍ୟାଙ୍କ; ମଶାଣୀରୁ ଭଉଣୀର ଶବ ଆଣିଲା ଭାଇ ଆଉ ତା’ପରେ…

କେନ୍ଦୁଝରର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଲିପଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାଣୀରୁ ଶବ ଖୋଳି ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଆନାଳି ଗାଁର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଏହି ନିଆରା ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଉଣୀ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ମୃତଦେହକୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ।

ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି…

ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ!…

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ପରେ ମୃତଦେହକୁ ନିଆଯାଇ ପୁନର୍ବାର ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନାଅନୁସାରେ ମୃତ ଭଉଣୀ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ୧୯,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ମଶାଣିରୁ ଶବ ଖୋଳି ଆଣିଥିଲେ। ମଲିପଶି ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସମ୍ମୁଖରେ ଶବ ରଖି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା।

ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି…

ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ!…

ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ପୁରା…

ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ତେହେରାନ, ଲଗାଇଲା ବଡ଼…

