୧୬ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ୨ବର୍ଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍, ଘଟଣାରେ ୧୪ ଜଣ ସାମିଲ, ନେତା-ସରକାରି ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
କେରଳ: ୧୬ ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଲଗାତାର ୨ ବର୍ଷ ହେବ ୧୬ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ୧୪ ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ନେତାଙ୍କ ସହ ୨ ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରେଫ କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ। ୨ ବର୍ଷ କାଳ ପିଲାଟି ପାଇ ଆସୁଛି କଷ୍ଟ। ଶେଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କୁ ସତ କହିଲା ପୁଅ।
୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ କେରଳ ପୋଲିସ ଜଣେ ରାଜନେତା, ଦୁଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋରଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାସରଗୋଡ଼ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଭାରତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାସରଗୋଡ଼, କନ୍ନୁର, କୋଝିକୋଡ଼ ଏବଂ ଏର୍ନାକୁଲମରେ ୧୪ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ବିଜୟ ଭାରତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଟିର ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଅଟିର ମାଆ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାଆ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଯାହା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
ବାଳକଟିର ବୟାନ ପରେ, ପୋଲିସ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନ, ୨୦୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୪ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
କାସରଗୋଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଆଠଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଛଅଟି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋଝିକୋଡ ଏବଂ କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକ ଗିରଫ ହୋଇପାରେ
୧୪ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ରୁ ୫୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ ଡେଟିଂ ଆପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ-ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ଥିଲା କି ନାହିଁ।