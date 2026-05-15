ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଗୁରୁପତ୍ନୀ
କେରଳର ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜି. କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ; କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ।
କେରଳ : କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF) ର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ମେ’ ୧୮ ତାରିଖରେ ସତୀଶନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜି. କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏମ୍.ଟି. ସୁଲେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେ. ସବରିନାଥନ, ସତୀଶନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସତୀଶନ୍ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ରୋକିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହ ଗାଳି କରି କହିଥିଲେ, “ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।” ଏହା ଶୁଣି ସତୀଶନ୍ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ସତୀଶନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସେହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସତୀଶନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ସେ (କାର୍ତ୍ତିକେୟନ) ହିଁ ମତେ ୧୯୯୬ ଏବଂ ୨୦୦୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ।”
ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର ଅଟକିଯିବା ପରେ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସତୀଶନ୍ ସମ୍ମୁଖ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୬ରେ ପାରାଭୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନାଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ସତୀଶନ୍ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୦୧ରେ ସେ ପୁଣି ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସତୀଶନ୍, କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି କହିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
CM-designate VD Satheesan gets emotional while visiting the home of his late mentor and veteran Cong leader G Karthikeyan.
“A CM shouldn’t cry like this,’ Karthikeyan’s wife tells him. pic.twitter.com/Gh3Bjy7ZHp
— Vishnu Varma (@VishKVarma) May 15, 2026
ସିପିଏମ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ (LDF) ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସତୀଶନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେହି ଦିନଟି ବେଶ୍ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଥିଲା। ସେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏ.କେ. ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ, ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫ୍ ଆବାହକ ଅଡୁର ପ୍ରକାଶ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚେନ୍ନିଥାଲା ଏବଂ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସତୀଶନ୍ ସୋମବାର ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଲୋକ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ ୧୪୦ଟି ଆସନରୁ ୧୦୨ଟି ଆସନ ଜିତି ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସତୀଶନ୍ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୬ ଥର ପାରାଭୁର ଆସନରୁ ଜିତିବା ସହ ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ୟୁଡିଏଫ୍ ସରକାରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।