DA ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର; କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୩୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି; କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ, ଆସିଗଲା ଲିଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ …

DA Hike: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ, କେରଳ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

DA ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ କାହାକୁ ମିଳିବ: DA ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦରମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଂଶକାଳୀନ ଶିକ୍ଷକ, ଅଂଶକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ DA ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ସ୍କିମରେ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଡବଲ;…

ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ କିଣନ୍ତୁନି ସୁନା! ପକେଟ…

ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: DA ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସେବା ପେନସନଭୋଗୀ, ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ଗ୍ରାସିଆ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ରେ ୧୦% ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ପେନସନ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ DA ଏବଂ DR ବୃଦ୍ଧିରୁ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯିବ।

ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମ (PSU), ବୈଧାନିକ ନିଗମ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର DA ଏବଂ DR ଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ DA ଏବଂ DR କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବଳରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡିବ।

ତଥାପି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଦରମା କିମ୍ବା ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚର ୯୦% ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ପୃଥକ ସରକାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ନେଇ ସଂଶୋଧିତ DA ଏବଂ DR ଜାରି କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ (KSEB) ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (KSRTC) ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ସ୍କିମରେ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଡବଲ;…

ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ କିଣନ୍ତୁନି ସୁନା! ପକେଟ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଫେରାଇବେ ଆଦାୟ ଶୁଳ୍କ…

“ହାତୀ ଭଳି ବଜେଟ୍ ଜନ୍ଦା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ…

1 of 2,653