FIFA World Cup ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କେରଳରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIFA World Cup 2026 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଦେଖିବା କେରଲମ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

By Shiv Sankar Singh

କେରଲମ : କେରଳ ସରକାର ଫୁଟବଲପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଦେଖିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଯୋଗୁଁ କେରଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

କେରଳରେ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଶେଷକରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ସାମସୁଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, “ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଖୁସି ତ?” ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜି ଏମ୍. ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଛୁଟି ରହିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କେରଳର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ କଲେଜରେ ସୋମବାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।”

ରାତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଯାତାୟାତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୁଟି ଦୂର କରିବ। ଜନ୍ କହିଥିଲେ, “ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଭଲଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା।”

ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ଭି. ଶିଭନକୁଟ୍ଟି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ୟୁଡିଏଫ୍‌ର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଛୁଟି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ସାମସୁଦିନ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜି ଏମ୍. ଜନ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଜେ ଜନେଶ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲର ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର…

1 of 30,319