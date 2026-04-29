କେରଳରେ ସରକାର ଗଢିପାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ମେଣ୍ଟ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନୂତନ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ (NDA) ର ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନରେ କେରଳରେ ୭୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଏଲଡିଏଫ୍ (LDF), କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି।
ଏନଡିଏ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ: ‘ମାଟ୍ରିଜ୍’ (Matrize) ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ କେରଳରେ ୧୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ୧୨.୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ୧୪୦ ବିଶିଷ୍ଟ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏନଡିଏ ୩ ରୁ ୫ଟି ଆସନ ଜିତିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ।
ୟୁଡିଏଫ୍ ଏବଂ ଏଲଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଡିଏଫ୍ ୭୦ ରୁ ୭୫ଟି ଆସନ ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏଲଡିଏଫ୍ ୬୦ ରୁ ୬୫ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିପାରେ। କେରଳରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଲଡିଏଫ୍ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ୟୁଡିଏଫ୍ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।