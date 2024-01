(Video)ଚା’ ଦୋକାନରୁ ଚେୟାର ଟାଣି ଆଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସିପଡିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, କହିଲେ ଗିରଫ କର ନ ହେଲେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କୋଲ୍ଲମ ଜିଲ୍ଲାର ନିଲମେଲରେ ଶନିବାର ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(SFI)ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବୀ କରି ରାସ୍ତା କଡରେ ଏକ ଚା’ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ବସିପଡିବାର ଖବର ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଏମସି ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ଚେୟାର ନେଇ ସେହିଠାରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବୀ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଥା ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | "I will not leave from here. Police is giving them protection, " says Governor Arif Mohammed Khan after SFI activists held a protest against him in Kollam. Police present on the spot https://t.co/nQHF9PWqpr pic.twitter.com/RHFFBRCh9s

— ANI (@ANI) January 27, 2024