(Video)ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା

ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍: ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା । ଖୋଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି କରିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ନିଆଁର । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅସାଵଧାନ ହେବା ତେବେ ଏହାର ଫଳ କଣ ହେଇପାରେ ? ତେବେ ନିକଟରେ କେରଳର ଭର୍କାଲା ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୁଃ ସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ନିର୍ଦେଶକ (କେରଳ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା)୫୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ :

#WATCH | Kerala: A man and woman met with an accident while paragliding when they got stuck on a high mast light pole in Varkala in rural Thiruvananthapuram. Both the tourists were rescued & were shifted to the hospital. pic.twitter.com/nQVH5yZuMz

