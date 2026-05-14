୨୦୦୧ରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳୁଥିବ?
ଭି.ଡି. ସତୀଶନ କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ ଥିବା ସତୀଶନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ମିଳିବ, ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦରମା ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି।
Vd Satheesan Salary : କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାସରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଧାୟକ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଥିବା ସତୀଶନ ଏବେ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପଦବୀର ହସ୍ତାନ୍ତର ନୁହେଁ, ବରଂ ସତୀଶନଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷର ସଂସଦୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଭରସାର ମୋହର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୦୧ରୁ ବିଧାୟକ ଥିବା ସତୀଶନଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେବ।
କ୍ରମାଗତ ୨୫ ବର୍ଷର ସାଂସଦୀୟ ଯାତ୍ରା
ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କଦ୍ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପତିଆରାରୁ ମପାଯାଇପାରେ। ସେ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ (୨୫ ବର୍ଷ) ଧରି ବିଧାୟକ ରହିବାର ରେକର୍ଡ କରିବା ଯେକୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦେଖି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚେହେରା ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା
କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି। ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୧,୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ମାସିକ ଆୟକୁ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨୨.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ
ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସତୀଶନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବିଧାୟକ କାଳର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି
ଯେତେବେଳେ ସତୀଶନ ୨୦୦୧ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୂଳ ଦରମା ମାତ୍ର ୫,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ଆଜି ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ମିଶି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ସତୀଶନ ଦରମାର ଏହି କ୍ରମିକ ବିକାଶକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦରମାର ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଭାରତରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ ଦରମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂରଚନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ
କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ କୋଟିରୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି’ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆବାସ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଟେଲିଫୋନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଅବସର ପରେ ପେନସନ
ସତୀଶନଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯିଏ କି ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଗୃହର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଆଜୀବନ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପେନସନ ଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପେନସନ ରାଶି ମାସିକ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରତିଫଳ ଅଟେ।