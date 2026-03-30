LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବ କିରୋସିନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପହଞ୍ଚିବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୬୦ ଦିନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ।
୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କିରୋସିନର ଆଡ-ହକ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପହଞ୍ଚିବ: ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଏହା କିରୋସିନ୍ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ କିରୋସିନ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଏଥି ପାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ନିୟମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି: ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିରୋସିନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS/ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନ) ମାଧ୍ୟମରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଯୋଗାଣ ହେବ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିରୋସିନ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ୨୧ ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, ସିକିମ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ।
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀ, ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିରୋସିନ କେବଳ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେବଳ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ୫,୦୦୦ ଲିଟର କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେବ।